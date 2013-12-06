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"سيدتي نت" تكشف حقيقة ملايين دنيا سمير غانم على اليوتيوب

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"سيدتي نت" تكشف حقيقة ملايين دنيا سمير غانم على اليوتيوب "سيدتي نت" تكشف حقيقة ملايين دنيا سمير غانم على اليوتيوب

منذ طرح أغانيها على اليوتيوب والشائعات تحاصر الفنانة دنيا سمير غانم، فضلاً عن اتهامها بأنها اشترت أرقام المشاهدات القياسية، وأن هذه الأرقام غير صحيحة، وأن ملايين المشاهدات التي تحققها وهمية ولا أساس لها من الصحة.
ولتوضيح حقيقة ما يثار والرد عليه، اتصلنا بالمسؤول عن الشراكات في موقع "يوتيوب" الشرق الأوسط هيثم يحيى، فقال إنّ فكرة استخدام برنامج لتحقيق مشاهدات لأي على اليوتيوب فكرة غير قابلة للتنفيذ، لأنّ نظام موقع يوتيوب يتوقف عند المشاهدات التي تصل إلى 301 مشاهدة، للتأكد من أنها مشاهدات حقيقة ولا يتم احتساب أي مشاهدة على الإطلاق إلا من خلال الضغط على زر تشغيل الفيديو، ومشاهدته بالفعل من خلال أشخاص وليس برامج.
وأضاف "لا أعتقد أنّ الشركة المنتجة لألبوم دنيا قامت باستئجار 10 آلاف شخص أو اكثر كي يقوموا بزيادة معدل المشاهدات".
وأشار يحيى إلى أنّ هناك وسائل أخرى لزيادة المشاهدات وهي عمل مشاركة للفيديو من خلال تويتر وصفحات الفيس بوك الهامة، مما يعمل على رفع نسب المشاهدة بشكل كبير، وفيما عدا ذلك لا يمكن عمل مشاهدات زائفة لأن السيستام يقوم بحذفها وعدم احتسابها.

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سيدتي

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