بعد ولادة طفله ماذا يقول مراد علم دار عن مشاعر الأبوّة؟

خلال حضور الممثل التركي الشهير نجاتي شاشماز وزوجته ناجيهان لحفل موسيقي أقيم في ذكرى الفنان أحمد تيم أوزهان قبل أيام، سأله الصحافيون المتواجدون في الحفل عن مشاعر الأبوة التي يعيشها للمرة الأولى بعد ولادة طفله فأجاب " الأبوة إحساس جميل ورائع جداً".

وكان شاشماز قد رزق قبل أسابيع بطفل أسماه "علي نادر"، وولادة الطفل منحته سعادة كبيرة، فأصبح يقضي معظم وقت فراغه معه ومع زوجته ناجيهان، رغم انهماكه في الموسم الثامن من مسلسله "وادي الذئاب".

يذكر أن حبيبته السابقة نور فاتح أوغلو الشهير بالسطانة ناهد دوران، قد عاشت الأمومة بدورها ولو عن طريق الشائعة، إذ انتشر خبر حملها وهو ما سارعت إلى نفيه.

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