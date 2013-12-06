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وزير الداخلية السعودى يعزى رئيس اليمن فى ضحايا هجوم وزارة الدفاع

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وزير الداخلية السعودى يعزى رئيس اليمن فى ضحايا هجوم وزارة الدفاع وزير الداخلية السعودى يعزى رئيس اليمن فى ضحايا هجوم وزارة الدفاع

تلقى الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى اتصالا هاتفيا من وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، والذى نقل له تعازى القيادة والحكومة والشعب السعودى فى ضحايا الهجوم الإرهابى الذى استهدف أمس مستشفى العرضى فى العاصمة صنعاء.

وأكد وزير الداخلية السعودى مجددا مواقف بلاده الداعمة لأمن اليمن واستقراره ووحدته والمساندة لجهوده فى مكافحة الإرهاب، معلنا إدانة بلاده واستنكارها لهذا "العمل الإرهابى البشع الذى يعد خروجا سافرا عن قيم وتعاليم ديننا الإسلامى الحنيف وكل المبادئ الأخلاقية والإنسانية".
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