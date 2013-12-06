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الأمم المتحدة تدشن حملة للتوعية بالإيدز في البرازيل خلال المونديال

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الأمم المتحدة تدشن حملة للتوعية بالإيدز في البرازيل خلال المونديال الأمم المتحدة تدشن حملة للتوعية بالإيدز في البرازيل خلال المونديال

ريو دي جانيرو، (إفي): أطلقت منظمة الأمم المتحدة اليوم في مدينة سلفادور البرازيلية حملتها (البرنامج المشترك للإيدز) التي ستستمر في البرازيل طوال مدة إقامة مونديال 2014 بهدف الوقاية من انتشار عدوى المرض.

وتحمل الحملة اسم (احم الهدف)، وتستهدف المنظمة من خلال الاستفادة من القدرة على الحشد التي تملكها كرة القدم لرفع مستوى الوعي عن مرض (الإيدز) واستمرار الحملة التي كانت قد تم تدشينها خلال مونديال 2010 في جنوب أفريقيا.

وشارك أحفاد كل من الزعيم الأفريقي السابق نيلسون مانديلا وكويكو في الحملة التي ذكر القائمون عليها بأن 4.6 مليون شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما مصابين بالإيدز بينهم من لا يعرف بأمر الإصابة.

يذكر أن مدينة سلفادور تعتبر الأعلى بين مدن البرازيل من حيث تعداد السكان ذوي البشرة السمراء الذين ينحدرون من عرق أفريقي.

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