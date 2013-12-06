فهمى: مانديلا أصبح مصدر إلهام لكفاح شعوب العالم للتخلص من العنصرية والظلم

أعرب نبيل فهمى وزير الخارجية عن شعور مصر بالحزن الشديد لوفاة الزعيم نيلسون مانديلا الذى كافح طويلًا ضد نظام الفصل العنصرى فى جنوب أفريقيا، مشيراً إلى أن العالم فقد رمزاً تاريخياً وإبناً أفريقياً مخلصاً قاد مع زعمائها التاريخيين ناصر ونكروما شعوبها فى مرحلة تاريخية للحصول على استقلالهم وحريتهم وحقوقهم.

وأضاف فهمى على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى ” فيس بوك ” : ” أن دور مانديلا تجاوز حدود موطنه فى جنوب أفريقيا ليصبح مصدر إلهام لكفاح شعوب القارة الأفريقية بل والعالم فى سعيها للتخلص من العنصرية والظلم للحصول على حياة كريمة وحرة، وقدوة للجميع فى الحكمة والشجاعة فى إصراره على دفع المتصارعين مهما احتدت خلافاتهم إلى التسامح والتصالح تأكيداً على إعلاء أنبل مبادئ الإنسانية “.

وقال فهمى : ” أن قصة كفاح مانديلا ستظل نقطة مضيئة ومحل فخر للعالم أجمع ولأبناء أفريقيا فى المستقبل، ليس فقط لدوره فى قيادة مقاومة شعبه لنظام الفصل العنصرى وصموده بعزة طوال سنوات سجنه الطويلة، ولكن كذلك لتبنيه وتطبيقه مبادئ التسامح والعفو بعد نيله حريته ليقود بلاده بكافة مواطنيها لتجاوز آثار المحنة الطويلة التى مرت بها حتى تحول خلال العقدين الماضيين إلى أحد الحكماء الحقيقيين فى العالم أجمع “.