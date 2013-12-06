"أبو هشيمة": "مانديلا" سيظل دائما رمزا للنضال والكفاح الوطنى

نعى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة المناضل الجنوب أفريقى "نيلسون مانديلا"، الذى رحل عن عالمنا، عن عمر ناهز الـ95 عامًا.
وأضاف "أبو هشيمة" عبر صفحته على تويتر قائلا: " رحم الله الزعيم نيلسون مانديلا، سيظل دائما رمزا للنضال والحرية والاستقلال والكفاح الوطنى".
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