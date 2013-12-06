غداً.. الجمعية المصرية للقانون الدولي تناقش “القرار السعودي بالاعتذار عن عضوية مجلس الأمن”

تفتتح الجمعية المصرية للقانون الدولى موسمها الثقافى، بندوة تحت عنوان “القرار السعودى بالاعتذار عن عضوية مجلس الأمن “، وذلك غداً السبت الموافق 7 ديسمبر الساعة السادسة مساءً بمقر الجمعية 16شارع رمسيس أمام دار القضاء العالى .

يدير الندوة الدكتور مفيد شهاب، رئيس جمعية القانون الدولى ويتحدث فيها الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسي .

> وذلك بحضورالسفير أحمد القطان، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، وبحضور عدد من السفراء العرب وعدد كبير من أساتذة القانون الدولى والمستشارين ورجال وزارة الخارجية المصرية.

جدير بالذكر أن الموسم الثقافى للجمعية لهذا العام سوف يتناول فى شكل محاضرات وندوات عدد من القضايا المصرية والعربية فى ضوء أحكام القانون الدولى.