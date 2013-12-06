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البنك الدولي يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد النيجيري عام 2013

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البنك الدولي يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد النيجيري عام 2013 البنك الدولي يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد النيجيري عام 2013

ذكرت بيان لصندوق النقد الدولي نشر في العاصمة النيجيرية أبوجا اليوم أن الإقتصاد النيجيري حقق نجاحات كبيرة في عام 2013.

وأشار البيان الذي نشرته صحيفة “نيجيريان تربيون” الي أن بعثة من الصندوق اختتمت زيارة لنيجيريا منذ أيام واجتمعت مع كبار المسئولين من بينهم وزيرة المالية والإقتصاد نجوزي اكونجو اويلا ومحافظ البنك المركزي سنوسي لاميدو سنوسي وعدد آخر من المسئولين حيث أكد الجميع علي قوة الإقتصاد النيجيري.

وأكد البيان ان الناتج الإجمالي المحلي نما بنسبة 8ر6 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، مؤكدا في الوقت نفسه انخفاض التضخم بنسبة الي 8ر7 في المئة في شهر سبتمبر الماضي من 12 في المئة في نهاية العام الماضي.
> أ ش أ

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