النوم الجيد يجنبك اضطرابات المزاج

نتائج مهمة ومثيرة للغاية.. كشفت عنها مؤخراً دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة برمنجهام فى المملكة المتحدة، بشأن تأثير النوم على مزاج الأشخاص.

وأشارت الدراسة التى شملت 270 شخصاً أن عدم الحصول على القدر الكافى من النوم يساهم بقوة فى حدوث اضطرابات المزاج وتعكره، وكما يقلل من جودة نمط حياتهم، ويكون ذلك أكثر شيوعاً بين الأشخاص المصابين بالسمنة، ولفت الباحثون إلى أن 75% من الأشخاص الذين خضعوا للدراسة لم يحصلوا على القدر الكافى من النوم، ولم تتعد فترة نومهم 6 ساعات.

وأكد الباحثون أن تحسين جودة النوم والحصول على القدر الكافى منه ساهم فى تعزيز الصحة البدنية والصحة العقلية، بالإضافة إلى تحسين الحالة النفسية للإنسان، وخاصة بين الأشخاص المصابين بالسمنة، وهو ما يجب أن ينتبه له هؤلاء المرضى، والذين غالباً ما يركزون على ممارسة الرياضة واتباع حمية غذائية متوازنة دون أن يهتموا بالسبب الرئيسى.

جاءت هذه النتائج بالمجلة العلمية " Sleep"، وذلك بالنسخة المطبوعة من الدورية الصادرة عن شهر ديسمبر الجارى.