أخبار عاجلة

8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

النوم الجيد يجنبك اضطرابات المزاج

Google+ Print
النوم الجيد يجنبك اضطرابات المزاج النوم الجيد يجنبك اضطرابات المزاج

نتائج مهمة ومثيرة للغاية.. كشفت عنها مؤخراً دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة برمنجهام فى المملكة المتحدة، بشأن تأثير النوم على مزاج الأشخاص.

وأشارت الدراسة التى شملت 270 شخصاً أن عدم الحصول على القدر الكافى من النوم يساهم بقوة فى حدوث اضطرابات المزاج وتعكره، وكما يقلل من جودة نمط حياتهم، ويكون ذلك أكثر شيوعاً بين الأشخاص المصابين بالسمنة، ولفت الباحثون إلى أن 75% من الأشخاص الذين خضعوا للدراسة لم يحصلوا على القدر الكافى من النوم، ولم تتعد فترة نومهم 6 ساعات.

وأكد الباحثون أن تحسين جودة النوم والحصول على القدر الكافى منه ساهم فى تعزيز الصحة البدنية والصحة العقلية، بالإضافة إلى تحسين الحالة النفسية للإنسان، وخاصة بين الأشخاص المصابين بالسمنة، وهو ما يجب أن ينتبه له هؤلاء المرضى، والذين غالباً ما يركزون على ممارسة الرياضة واتباع حمية غذائية متوازنة دون أن يهتموا بالسبب الرئيسى.

جاءت هذه النتائج بالمجلة العلمية " Sleep"، وذلك بالنسخة المطبوعة من الدورية الصادرة عن شهر ديسمبر الجارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365