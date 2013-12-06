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دراسة: الأطعمة العادية يبدو مذاقها كالعضوية إذا اُعتقد أنها كذلك

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دراسة: الأطعمة العادية يبدو مذاقها كالعضوية إذا اُعتقد أنها كذلك دراسة: الأطعمة العادية يبدو مذاقها كالعضوية إذا اُعتقد أنها كذلك

قد تبدو خدعة حميدة لإقناع ضيوفك أنك تطهو لهم عشاء لذيذا أخبرهم بأن الأطعمة عضوية، حيث كشفت دراسة طبية حديثة النقاب عن إبلاغ الشخص المقبل على تناول الطعام بأنه عضوى فإنه يقبل على تناوله بمعدلات أعلى ويعتقد أنه لذيذ عن الطبيعى.

فقد أعطى الباحثون مجموعة من الأشخاص كوبين من القهوة العادية، إلا أنهم أخبروا المشاركين فى الدراسة أن أحد هذين الكوبين قهوة عضوية، ثم طلب منهم اختيار الأفضل مذاقا.

وأشارت المتابعة إلى أن الغالبية العظمى من المشاركين فى الدراسة أكدوا أن المشروب الذى قيل أنه عضوى كان الأفضل مذاقا بالمقارنة بالمشروب العادى.

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