تقرير طبى يتوقع بتضاعف خرف الشيخوخة بثلاثة أضعاف بحلول 2050

توقع تقرير طبى حديث بتضاعف معدلات أعداد الأشخاص الذين سيعانون من خرف الشيخوخة والعتة والزهايمر، بمعدل ثلاثة أضعاف بحلول عام 2050.

وكشف "اتحاد جمعيات مرض الزهايمر" العالمى فى معرض النتائج المتوصل إليها فى مؤتمر السياسة حول التأثير السلبى لخرف الشيخوخة، الذى من المقرر عرضه أمام الاجتماع القادم لدول قمة "جى.8" الدول الصناعة الكبرى، المقرر عقده فى المملكة المتحدة فى 11 ديسمبر الحالى، أن أحد أهداف القمة تكمن فى الاتفاق على نهج دولى جديد لأبحاث السياسات والخرف.

وتشير تقارير إعلامية إلى زيادة بنسبة 17% فى أعداد الأشخاص الذين يعانون من خرف الشيخوخة والزهايمر، منذ آخر تقديرات "الجمعية الدولية لمرض الزهايمر" فى عام 2009.

ويقدر "اتحاد جمعيات مرض الزهايمر" العالمى عدد المرضى الذين يعانون من خرف الشيخوخة، اليوم، بنحو 44 مليون مريض. فى الوقت الذى يتوقع فيه الاتحاد تضاعف هذه النسبة إلى 76 مليون مريض بحلول عام 2030، ثم إلى 135 مليون بحلول عام 2050 ليلقى العبء الأكبر لهذا المرض اللعين على كاهل الدول الغنية خاصة الدول الصناعية الكبرى.