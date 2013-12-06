رحيل المناضل Nelson Mandela

توفي رئيس جنوب إفريقيا الأسبق Nelson Mandela عن عمر يناهز 95 عاماً، وذلك بمنزله في جوهانسبرغ.

وقد أعلن هذا الخبر رئيس جنوب إفريقيا Jacob Zuma الذي قال :"أمتنا خسرت ابناً عظيماً وشعبنا خسر والداً عظيماً "، وقد دعى الى جنازة رسمية له وتنكيس الأعلام في البلاد.

Mandela هو أول رئيس أسود لجنوب إفريقيا، حائز على جائزة نوبل للسلام، كما أنه ناشط اعتقل لـ27 عاماً بسبب نضاله ومقاومته لسياسة التمييز العنصري في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

ولد في 18 يوليو/تموز 1918 في ترانسكي بجنوب إفريقيا وتخرج من جامعة جنوب إفريقيا بدرجة البكالوريوس في الحقوق عام 1942، وانضم إلى المجلس الإفريقي القومي، الذي كان يدعو للدفاع عن حقوق الأغلبية السوداء في جنوب السنغال عام 1944، وأصبح رئيسا له عام 1951.

وفي عام 1961، بدأ Mandela بتنظيم الكفاح المسلح ضد سياسات التمييز العنصرية، وفي العام التالي ألقي القبض عليه وحكم بالسجن لمدة 5 أعوام. وفي عام 1964، حكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة التخريب.

بعد 27 عاما من السجن، أفرج عن Mandela في 20 فبراير/شباط 1990، وفي عام 1993، حاز Mandela على جائزة نوبل للسلام .

في 29 أبريل 1994، انتخب Mandela رئيسا لجنوب إفريقيا، وفي 1999، أعلن تقاعده بعد فترة رئاسية واحدة، وفي نفس العام، أسس Mandela مؤسسة Nelson Mandela الخيرية.