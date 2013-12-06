جمعية المعاهد القومية: 20 مرشحا تقدموا لانتخابات مجلس إلادارة

أكد مدحت مسعد رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية، أن عدد المتقدمين لانتخابات مجلس إدارة الجمعية، والتى تبدأ جلستها الأولى 25 الشهر الجارى، وصل إلى 20 مرشحا حتى يوم الخميس 5 ديسمبر.

وأضاف مسعد أنه تم تحديد السبت المقبل 7 من نفس الشهر كأخر موعد للتقدم بأوراق الترشيح، لخوض الانتخابات، مشيرا إلى أنه تم إلغاء إجازة الجمعة والسبت للعاملين بالمعاهد، لتلقى طلبات المرشحين.

وأشار مدحت إلى أن مجلس الإدارة يتشكل من 9 أعضاء يتم اختيار 6 منهم عن طريق الانتخابات، بالإضافة إلى 3 يتم تعيينهم بمعرفة وزير التربية والتعليم، على أن يكون من بينهم رئيس مجلس إدارة الجمعية.

كان مدحت مسعد قد تولى رئاسة مجلس الإدارة بعد تولى محمود أبو النصر الحقيبة الوزارية للتعليم عقب ثورة الـ30 من يونيو، وبعد الإطاحة برئيس المجلس السابق "حمدى عبد الحليم" المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين.