ابن كيران: المغرب لم يحقق التقدم المرجو فى مجال محاربة الرشوة

اعترف رئيس الحكومة المغربى عبد الإله ابن كيران، أن المملكة المغربية لم تحقق التقدم المرجو فى مجال محاربة الرشوة، مثلما تقدمت فى المجالات الأخرى.

وقال ابن كيران أمس الخميس أمام أعضاء الحكومة فى الاجتماع الأسبوعى، إن "النية والإرادة معقودتان للعمل على محاربة هذه الآفة الخطيرة عبر إعمال القانون والتعاون مع المؤسسات المختصة، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة بشكل استعجالى وناجز وفعال، وتحمل المسئولية كاملة لمحاربة هذه الآفة".

كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة الإسراع فى اعتماد القانون الخاص بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وكذلك الإسراع فى اعتماد الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة.

يشار إلى أن منظمة الشفافية العالمية، كشفت فى تقريرها الأخير عن تراجع فى تصنيف المملكة المغربية على المستوى العالمى.