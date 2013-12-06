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أمين طلاب الحوامدية يفوز بالمنصب ذاته على مستوى محافظة الجيزة

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أمين طلاب الحوامدية يفوز بالمنصب ذاته على مستوى محافظة الجيزة أمين طلاب الحوامدية يفوز بالمنصب ذاته على مستوى محافظة الجيزة

عقدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مؤتمرها السنوى لانتخابات اتحاد طلاب المحافظة فى مدينة الواحات، والذى استمر لمدة ثلاثة أيام، وأجريت الانتخابات بين أعضاء الاتحادات بالإدارات التعليمية، حيث تم ترشيح عضوين من كل إدارة.

وحسمت الانتخابات بفوز الطالب عبد الله اشرف الصاوى أمينًا لاتحاد طلاب المديرية، بـ"10 أصوات" له، ونافسه كل من أمين اتحاد طلاب إدارة كرداسة التعليمية والذى حصل على 4 أصوات فقط، وأمين اتحاد إدارة الدقى التعليمية وأمين اتحاد إدارة شمال الجيزة، وأمين اتحاد إدارة 6 أكتوبر التعليمية، بالإضافة إلى أمين اتحاد إدارة الشيخ زايد التعليمية.

كما فازت الطالبة نادين محمد أمين اتحاد إدارة الهرم بمنصب أمين مساعد اتحاد طلاب الجيزة.

وفاز بمنصب أعضاء المكتب التنفيذى لطلاب الجيزة والذين يمثلون اللجان العلمية والفنية والثقافية والدينية والرياضية، كل من أمين اتحاد طلاب إدارة أوسيم التعليمية وأمين الواحات البحرية وإدارة أطفيح بالإضافة إلى أمين اتحاد إدارة العمرانية، وأمين اتحاد إدارة الوراق.

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