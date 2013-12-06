«تايم» تُعلن فوز «السيسي» رسميًا بلقب شخصية العام في استفتاء القراء

أعلنت مجلة «تايم» الأمريكية، رسميًا في الساعات الأولى من، صباح الجمعة، فوز الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بلقب شخصية العام في استفتاء القراء.واحتل «السيسي» المركز الأول في استفتاء مجلة «تايم» الأمريكية لشخصية العام.وحصل «السيسي» في تصويت مجلة «تايم»، الذي تم إغلاقه في الساعة السابعة من صباح الخميس، بتوقيت القاهرة على 26.2 % من أصوات القراء، وتلاه رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، بنسبة 20.8 %، وتلتهما مغنية البوب الأمريكية الشابة، ميلي سايرس بنسبة 16.3 % .إعلان - Ads إعلان - Ads
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