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ننشر التشكيل الجديد لمجلس إدارة شركة "إيجوث"

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ننشر التشكيل الجديد لمجلس إدارة شركة "إيجوث" ننشر التشكيل الجديد لمجلس إدارة شركة "إيجوث"

وافقت ميرفت حطبة القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة والجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، التابعة للشركة القابضة.

وقررت حطبة، على أن يكون مجلس إدارة "إيجوث" كالتالى: أيمن أحمد فؤاد عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، المهندس ممدوح محمد رطب العضو المنتدب للشئون الفنية، سمير حسن سليمان حسن العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية، الدكتور عمر الفاروق الحسينى عضو مجلس الإدارة غير المتفرغ، محمد محمود الإتربى عضو مجلس الإدارة غير المتفرغ، أربعة أعضاء منتخبين من العاملين بالشركة وفقا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن، ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة على ألا يكون له صوت معدود.

أيضاً، وافقت ميرفت حطبة، على استمرار تطبيق القواعد السابقة بشأن ما يتقاضاه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

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مصر 365