منظمة “هيومان رايتس واتش” لحقوق الإنسان تنعي نيلسون مانديلا

نعت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان (هيومان رايتس واتش) زعيم جنوب افريقيا نيلسون مانديلا الذي وافته المنية في وقت سابق اليوم عن عمر يناهز 95 عاما.

وقال كينيث روث المدير التنفيذي للمنظمة الدولية إن وفاة مانديلا خسارة فادحة ليس لجنوب افريقيا وحدها بل للعالم أجمع . وأضاف أن حياة مانديلا تجسد النضال من أجل الحرية والمساواة والعدالة أي جوهر رموز حقوق الإنسان ، وان وفاته تذكرنا بريادته الفريدة والجليلة سواء على مستوى افريقيا أو ما ورائها .

وأشار روث إلى أن مانديلا قاد جنوب افريقيا لتخرج من عصر الظلام والوحشية التي كانت تعيش فيه .. موضحا أن قادة البلاد من الأجيال القادمة سيعملون بجدية للوفاء بمعاييره النبيلة والتزامه الجاد بحقوق الإنسان .

أ.ش.أ