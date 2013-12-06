فخرت بأرامكو وأنا صغير والآن عرفت لماذا كنت فخوراً بهذا الكيان الكبير

ثمن محافظ ينبع المهندس مساعد بن يحيى السليم الدور الكبير الذي تقوم به أرامكو السعودية في دعم الاقتصاد الوطني مشيدا في الوقت ذاته بدورها المميز أيضا في خدمة المجتمع مبديا في الوقت ذاته إعجابه وتقديره للعمل الرائع والتنظيم المميز الذي وجده داخل الاجنحة المشاركة ببرنامج أرامكو السعودية الثقافي وما يؤديه من دور بارز في إيصال رسالة توعوية بأساليب راقية وحديثة مضيفاً تعودنا من أرامكو دوما التميز فما شاهدته اليوم من عمل يُدرس وفن من فنون الإبداع في العمل الاجتماعي كما قال المهندس السليم ان محافظة ينبع من خلال تنفيذ مثل هذه البرامج الهادفة ومع كيان كبير كأرامكو تدخل بوابة جديدة فمن خلال فعاليات برنامجها الثقافي اليوم أضافت لنا الشيء الكثير من خلال المشاركة العائلية التي شهدها انطلاق هذا البرنامج والذي يُعد مدلولاً حقيقياً الى أين تتجه محافظة ينبع نتطلع من خلاله ان تشهد ينبع خلال الفترة القادمة نقلة نوعية ستجعلها بحول الله وقدرته واحدة من أجمل المحافظات السياحية في بلادنا جاء ذلك من تصريحه لوسائل الإعلام عقب تدشينه يوم أمس لانطلاق فعاليات مهرجان أرامكو السعودية الثقافي بمحافظة ينبع كما سجل بهذه المناسبة كلمة كتب فيها (فخرت بأرامكو وانا صغير والآن عرفت لماذا كُنت فخوراً بهذا الكيان الكبير).

وكان محافظ ينبع المهندس مساعد السليم قد افتتح مساء أمس الاول بمنطقة الكورنش الشمالي فعاليات برنامج أرامكو السعودية الثقافي وسط تنظيم مميز وحضور كبير ضم عدداً من مديري الجهات الحكومية واعيان وأهالي ينبع وكان استقباله بمقر الحفل مدير شؤون أرامكو السعودية بالمنطقة الغربية الدكتور سمير نصر الدين و سامي عبدالرحيم ساعاتي وكيل مدير شؤون أرامكو بينبع وعدداً من المسؤولين بالشركة حيث قام فور وصوله بقص الشريط إيذاناً بانطلاق الفعاليات ثم تجول في الأجنحة المختلفة المشاركة بالمعرض تعرف من خلالها على الخدمات والفعاليات المقدمة خلال البرنامج في كل جناح استهلها بزيارة لجناح التأهيل الشامل والذي ضم العديد من الرسومات واللوحات التشكيلية التي قام منسوبو المركز من المعوقين برسمها نالت على إعجاب وتقدير الحضور فيما شملت الجولة أيضا ركن فن الخطابة والذي يقوم على تقديمه نخبة من خبراء وأعضاء أعلى المنظمات العالمية في الخطابة والإلقاء بهدف تمكين المشاركين فيه على كسر حاجز الخوف من مواجهة الجمهور بتقنيات احترافية وأساليب عملية يتوقع من المشاركين في نهاية البرنامج أن يكونوا قادرين على معرفة المهارات الأساسية لفن الخطابة والإلقاء واكتساب مهارات الثقة بالنفس عقب ذلك توجه الجميع لركن السلامة الذي أنشأته أرامكو مؤخرا ووضعت فيه حزمة من الإرشادات التوعوية الخاصة بثقافة السلامة المنزلية والذي يعدّ واحداً من إسهامات الشركة بالتوعية على كيفية التصرف وقت حدوث مشكلة والتعرف على خطة الإخلاء في كل منزل ومعرفة المخارج ونقطة التجمع التي يتم فيها حصر الإصابات حيث تحرص أرامكو من خلاله على توعية أولياء الأمور والأطفال ببعض الأخطار وبينها لعبة السكوتر و الدراجات التي من الممكن عند استخدامها ان يتعرض الطفل لا قدر الله للحوادث ودعت إلى أهمية توجيه الأطفال وحمايتهم بارتداء الخوذات والملحقات الواقية عند استخدام مثل هذه الألعاب الخطره مبينة ان الأطفال صغيري السن احيانا يتعاملون مع ألعاب مصنوعة من مواد خطرة منها ما يشبه العجين فإذا انكسرت من المحتمل أن تضرّ الطفل أو تجرحه عند مسك هذه القطع الصغيرة أو يضعها في فمه مما يعرّضه لإصابة خطرة عند بلعه لها ودعت أولياء الأمور لأهمية انتقاء الألعاب المفيدة التي لا تضرّ أطفالهم عقب ذلك زار محافظ ينبع معرض أرامكو المتنقل الذي يحكي بالصوت والصورة تاريخها منذ البدء وحتى الآن ويضم المعرض أربعة أجزاء الأول يحكي علاقة البترول بالحياة والثاني يحكي بدايات استكشاف البترول وطرق استخراجه الجزء والثالث يحكي دور أرامكو في امداد المملكة بالطاقة والبترول والرابع يحكي دور أرامكو في الحفاظ على البيئة وخدمة المجتمع شاهد ومرافقوه من خلالها العرض المرئي عن المعرض، كما استمعوا لشرح مفصل عن اعمال ومهام الشركة منذ بدايات تأسيسها وانتقالا إلى أعمال البحث العلمي والتنقيب والحفر والإنتاج وانتهاء بأعمال التكرير والشحن والتصدير وقد أشاد من خلالها المهندس السليم بما ضم المعرض من معلومات قيمه تحكي تاريخ صناعة الزيت وتبرز مسيرة شركة أرامكو الحافلة على مر السنوات الماضية عقب ذلك اطلع على جناح الوقاية من الحريق الذي يضم جهاز التدريب على كيفية استخدام طفاية الحريق وشاشة الكترونية وطفاية ليزر وتعريف بمعدات الإنقاذ للمناطق المحصورة والمرتفعة والملابس الخاصة للتعامل مع المواد الكيميائية مواصلا جولته لركن حديقة السلامة المرورية للأطفال الذي يسلط الضوء على رفع مستوى السلامة المرورية وغرس قيم القيادة الوقائية لدى الأطفال، كما تابع أيضا شرح الخطوات العملية في الموقع الخاص لتعليم الأطفال القيادة الآمنة لرفع مستوى التوعية وتحقيق السلامة على الطريق بحيث يحصل الطفل في نهاية التجربة على رخصة قيادة افتراضية عقب ذلك تجول داخل الركن التراثي حيث اطلع على ما يحوي المتحف بداخله مقتنيات وتراثاً هائلاً وما يضم من وثائق وأسلحة وكتب وعملات وغيرها من المقتنيات التراثية، كما اطلع على المتحف البحري وملحقاته وشملت جولته أيضا جناح القطاع الصحي والذي يقدم لزواره عدداً من الخدمات الطبية من بينها تخصصات الأسنان والبصريات من خلال كوادر طبية وتمريضية مشاركه بالجناح بالاضافة للعديد من النصائح الطبية التي سيقدمها لزواره بشكل يومي كما شملت جولته أيضا جناح التربية والتعليم بينبع الذي شارك فيه أكثر من 30 مدرسة من مدارس البنات بينبع احتواء على العديد من الوسائل التعليمية والتربوبة، كما شملت الجولة المسرح الخاص بالبرنامج الترفيهي للأسر والزوار والذي سيقدم مجموعة من البرامج والمسابقات والفقرات الترفيهية واكتشاف الموهوبين من إتاحة الفرصه لهم لتقديم مواهبهم امام الجمهور وشاهد والحضور إحدى الفقرات التي قدمتها فرقة الحريف بقيادة المبدع يوسف الشريف وبمشاركة عدد من الأطفال نالت استحسان وتفاعل الجميع فيما ضم المعرض أيضا جناحاً خصصته أرامكو للأسر المنتجة بمحافظة ينبع حرصا منها على أهمية دعم الأسر المنتجة وإتاحة الفرصه لهم للاستفادة من بيع وعرض منتجاتهم على زوار ومرتادي المهرجان حيث ضم الجناح 8 مشاركات كما شملت الجولة أيضا الركن الخاص بتاريخ ينبع والذي يحتوي على مجموعة من الصور التاريخية لمحافظة ينبع يعود تاريخها لأكثر من خمسين عاما وفي ختام الجولة قدم مدير شؤون أرامكو بالمنطقة الغربية الدكتور سمير نصر الدين درعاً تذكارياً لمحافظ ينبع تقديرا وشكرا لرعاية الحفل ثم التقط عدد من الصور التذكارية بهذه المناسبة.

تجدر الاشارة الى ان برنامج أرامكو الثقافي يهدف لنشر رسائل تطوير المجتمع وزيادة الوعي الثقافي بين أفراده من خلال مجموعة من الفعاليات المشوقة والهادفة لكل أفراد العائلة تم وضعها في إطار يتناسب مع قيمنا وعاداتنا وبأساليب متميزة روعي فيها تفاعل المجتمع بكل فئاته من مؤسسات وأفراد وهو ما يتمثل في مشاركة مجموعة من المتطوعين والمتطوعات المهتمين بشأن التوعية من خلال اتفاقية تنفيذية تكاملا مع الأهداف المشتركة لتفعيل دور المجتمع في مثل هذه البرامج والأنشطة وتفعيلاً للمسؤولية الاجتماعية في أرامكو تجاه خدمة المجتمع سيستقبل برنامج أرامكو الثقافي كافة زائريه يوميا خلال الفترة المسائية من الساعة الخامسة عصرا وحتى الساعة الحادية عشرة ليلاً ولمدة عشرة أيام ومن المتوقع ان يحظى المهرجان بإقبال متزايد من أهالي وزوار المحافظة.