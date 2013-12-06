العلاج الدوائى أفضل من الجراحة فى حالات الإصابة بالانزلاق الغضروفى

أكد الدكتور محمد سامى الزهار أستاذ ورئيس قسم جراحة العظام والأستاذ الممتحن بالأكاديمية الأمريكية لجراحى العظام، أنه بالرغم من أن الحلول الجراحية الأكثر توفيراً للوقت والجهد فى طريق طويل من الأدوية التى لا تأتى بنفس النتيجة، خاصة فى حالات مرضى العظام، إلا أن العمليات الجراحية لمرضى الانزلاق الغضروفى، تؤدى إلى انحناء الظهر، كما تؤدى لحدوث مشاكل كثيرة فى فقرات الظهر.

وقال الزهار، إن عمليات الانزلاق الغضروفى يوجد فيها استئصال جزء من خلف الفقرات حتى يصل للغضروف لإمكانية استئصاله فيؤدى ذلك إلى ضعف قوة ومتانة العمود الفقرى، ومن الممكن أن تؤدى إلى انحناء للعمود الفقرى.

وأضاف أنه يجب بعد استئصال جزء من الفقرات يتم التثبيت الداخلى بشرائح ومسامير معينة، لأن أحيانا عند بعض الأشخاص تتكون التصاقات، وهذه الالتصاقات عندما تنكمش تؤدى إلى شد النخاع الشوكى، وأعراضه تتشابه مع أعراض الانزلاق الغضروفى.

وأشار إلى أن هناك بعض الحالات التى إذا تم لها إجراء عملية الانزلاق الغضروفى تؤدى إلى حدوث انحناء فى الظهر نتيجة لوجود عظام ضعيفة أو الإصابة بهشاشة العظام المبكرة وضعف الفقرات نتيجة الإصابة بالروماتيزم المفصلى.

كما يؤكد محمد سامى الزهار، أن العلاج الأفضل للانزلاق الغضروفى هو العلاج الدوائى دون إجراء التدخل الجراحى، حتى يتم ضمان استقرار حالة المريض، لأن كما ذكرنا فى السابق تختلف الحالة من شخص لآخر، وعند إجرائها تؤدى لحدوث مضاعفات، مشيرًا إلى أنه يجب على جميع جراحى العظام أن يلجأوا إلى علاج المرضى بكلمة طيبة بدلاً من تخويف المريض.