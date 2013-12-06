كابيللو يختار رونالدو للكرة الذهبية

أكد فابيو كابيللو المدير الفني لمنتخب روسيا أنه يرى كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد كأفضل لاعب في 2013.

ويتنافس رونالدو مع ساحر برشلونة ليونيل ميسي ونجم بايرن ميونيخ والكرة الفرنسية فرانك ريبري على الجائزة.

وقال كابيللو: "في كل مرة خلال السنوات الماضية كان رونالدو يحتل المرتبة الثانية بسبب أحقية ميسي بالجائزة، لا جدال".

وتابع مدرب ريال مدريد الأسبق "لكن هذا العام لا يوجد أفضل من رونالدو".

وأضاف "في ملحق تصفيات كأس العالم، حمل رونالدو منتخب بلاده البرتغال على كتفيه وأوصل رفاقه للبرازيل.. كان مردوده رهيبا".

رونالدو سجل هاتريك في فوز البرتغال 3-2 على السويد في جولة الإياب من الملحق.