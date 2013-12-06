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كلوب: ليفركوزن تحول إلى ماكينة نقاط

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كلوب: ليفركوزن تحول إلى ماكينة نقاط كلوب: ليفركوزن تحول إلى ماكينة نقاط

حذر يورجن كلوب المدير الفني لبروسيا دورتموند فريقه من منازله المقبل في البوندزليجا باير ليفركوزن.

ليفركوزن لم يخسر سوى مرة واحدة في المباريات الـ10 الأخيرة التي خاضها الفريق الألماني في الدوري.

ولذلك قال كلوب: "ليفركوزن تحول إلى ماكينة نقاط، أقوياء بشكل غير معقول".

وتابع المدرب الذي أوصل فريقه لنهائي دوري الأبطال في العام الماضي "كذلك ليفركوزن قوي جدا في الكرات الثابتة".

ويحتل ليفركوزن المركز الثاني في جدول البوندزليجا برصيد 34 نقطة، خلف المتصدر بايرن ميونيخ الذي يملك 38 نقطة.

ويأتي دورتموند ثالثا برصيد 31 نقطة.

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