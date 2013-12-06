دليل قرعة المونديال - خلطة الفيفا لفصل القارات

تتجه أنظار العالم نحو مدينة باهيا البرازيلية، حيث تقام قرعة أكبر حدث كروي على هذا الكوكب، كأس العالم، والتي يستعرض FilGoal.com الدليل النهائي لها.

البرازيل تنظم حفل إجراء مراسم قرعة كأس العالم 2014 بمشاركة 32 فريقا مقسمين إلى ثمانية مجموعات وأربعة تصنيفات مختلفة.

التفاصيل

تبدأ القرعة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وينقل FilGoal.com أجواء ومراسم القرعة لحظة بلحظة لزواره، وأبرز الكلمات التي سيلقيها أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وكبار الزوار المدعوين.

وسيقام الحفل في حضور عدد كبير من أساطير كرة القدم وعلى رأسهم، جيف هورست، كافو، فابيو كانافارو، زين الدين زيدان، ماريو كمبس، فرناندو هييرو، لوثار ماتيوس، ألسيديس جيجيا، وهؤلاء من سيقومون بسحب القرعة.

شكل القرعة

سيتم تقسيم الفرق إلى أربعة أوعية، كل وعاء تصنيف مختلف .. على أن توضع البرازيل تلقائيا على رأس المجموعة الأولى كونها البلد منظم المونديال.

ويقوم ضيف الشرف بسحب كرة من الأوعية التي ترتب عشوائيا ثم يتم اختيار موقع كل منتخب عشوائيا أيضا.

تمت مراعاة أن تتكون المجموعة من أربعة فرق من قارات مختلفة.

وفي بداية القرعة سيتم سحب منتخب عشوائي من تسعة منتخبات أوروبية وضعت في التصنيف الرابع، ليتمم التصنيف الثاني.

نظام التصنيف

"جلست ثلاثة أيام لأدرس كيف أشرح نظام اختيار القرعة، وكل ما أستطيع أن أقوله أنه نظام صعب ومعقد" جيروم فالكه سكرتير الفيفا يتحدث عن نظام التصنيف.

تم تقسيم المنتخبات إلى أربعة تصنيفات .. وأختيرت ثماني منتخبات تكون هي رأس المجموعات الثمانية ثم بعد ذلك تم تقسيم المنتخبات المتأهلة بتصنيفات قارية وإقليمية بعيدا عن المستوى الفني.

وجاء التصنيف الأول: البرازيل – إسبانيا – ألمانيا – الأرجنتين – كولومبيا – بلجيكا – أوروجواي – سويسرا

والتصنيف الثاني (الكاف + أمريكا الجنوبية) "7 منتخبات": شيلي – إكوادور – كوت ديفوار – غانا – الجزائر – نيجيريا – الكاميرون

التصنيف الثالث (الاتحاد الأسيوي + كونكاكاف): أستراليا – إيران – اليابان – كوريا الجنوبية – كوستاريكا – المكسيك – هندوراس – الولايات المتحدة

التصنيف الرابع (يويفا): البوسنا والهرسك – كرواتيا – إنجلترا – فرنسا – اليونان – إيطاليا – هولندا – البرتغال – روسيا

التصنيف الرابع تسعة منتخبات أوروبية، وسيتم سحب منتخب عشوائي يوضع في التصنيف الثاني ليتم تقسيم التصنيفات، وبذلك تقل فرص مواجهة من قارة واحدة في مرحلة المجموعات بكأس العالم.

مجموعة الموت:

البرازيل – إيطاليا – فرنسا – أستراليا .. وقد يحدث هذا في حالة اختيار فرنسا أو إيطاليا كتصنيف ثاني.

مجموعة الحياة:

سويسرا – إكوادور – هندوراس – اليونان

اختبار

أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تجربة أخيرة لضمان نجاح نظام سحب القرعة.

ونتجت القرعة في الاختبار عن المجموعات التالية:-

المجموعة الأولى: البرازيل - فرنسا - أستراليا - إيطاليا .. الافتتاح (البرازيل × فرنسا)

المجموعة الثانية: أوروجواي - نيجيريا - أمريكا - كرواتيا

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - غانا - كوستاريكا - روسيا

المجموعة الرابعة: سويسرا - شيلي - اليابان - اليونان

المجموعة الخامسة: إسبانيا - كوت ديفوار - كوريا الجنوبية - إنجلترا

المجموعة السادسة: كولومبيا - الكاميرون - هندوراس - هولندا

المجموعة السابعة: ألمانيا - الإكوادور - إيران - البرتغال

المجموعة الثامنة: بلجيكا - الجزائر - المكسيك - البوسنة