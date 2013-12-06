أخبار عاجلة

8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

برشلونة.. الأول في العالم على مستوى أرباح البث التلفزيوني

Google+ Print
برشلونة.. الأول في العالم على مستوى أرباح البث التلفزيوني برشلونة.. الأول في العالم على مستوى أرباح البث التلفزيوني

برشلونة، (إفي): أكدت تقارير اقتصادية اليوم أن ناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين هما الأكثر حصولا على أرباح من البث التليفزيوني، حيث يحصلون على 49% من العوائد السنوية.

جاء ذلك في بيان للاقتصادي الإسباني خوسيه ماريا جاي دي ليبانا، وعرض فيها أرباح وعائدات مجموعة من أندية دوريات القارة العجوز.

وأوضح البيان أن برشلونة خلال الموسم المنقضي تقاضى 160.5 مليون يورو، بينما حصد الريال 159.2 مليون.

وفي الدوري الإنجليزي جاء نادي مانشستر يونايتد في المركز الأول، حيث يتقاضى 128.5 مليون يورو، ثم سيتي ثانيا (109 مليون) وفي المركز الثالث أرسنال (104.7 مليون).

وفي الدوري الإيطالي تصدر نادي ميلان القائمة بـ138.8 مليون يورو، وتلاه إنتر ميلان (112.4 مليون) ويوفنتوس (90.6 مليون) بواقع 35.9 من الإيرادات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع