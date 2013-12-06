برشلونة.. الأول في العالم على مستوى أرباح البث التلفزيوني

برشلونة، (إفي): أكدت تقارير اقتصادية اليوم أن ناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين هما الأكثر حصولا على أرباح من البث التليفزيوني، حيث يحصلون على 49% من العوائد السنوية.

جاء ذلك في بيان للاقتصادي الإسباني خوسيه ماريا جاي دي ليبانا، وعرض فيها أرباح وعائدات مجموعة من أندية دوريات القارة العجوز.

وأوضح البيان أن برشلونة خلال الموسم المنقضي تقاضى 160.5 مليون يورو، بينما حصد الريال 159.2 مليون.

وفي الدوري الإنجليزي جاء نادي مانشستر يونايتد في المركز الأول، حيث يتقاضى 128.5 مليون يورو، ثم سيتي ثانيا (109 مليون) وفي المركز الثالث أرسنال (104.7 مليون).

وفي الدوري الإيطالي تصدر نادي ميلان القائمة بـ138.8 مليون يورو، وتلاه إنتر ميلان (112.4 مليون) ويوفنتوس (90.6 مليون) بواقع 35.9 من الإيرادات.