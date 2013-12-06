زيزو: التواجد بجانب كريستيانو رونالدو شرف لي

قال زين الدين زيدان المساعد في الجهاز الفني لريال مدريد إنه يتشرف بالتزاجد بجانب كريستيانو رونالدو في الفريق الملكي.

رونالدو ينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2013 ضد فرانك ريبري نجم بايرن ميونيخ وليونيل ميسي ساحر برشلونة.

وأفصح زيدان "أتشرف بالتواجد بجانب رونالدو يوميا في تدريبات ريال مدريد وأن أراه يجتهد ويلعب".

وتابع زيزو الحاصل على كأس العالم 1998 ويورو 2000 "رونالدو نموذج يحتذى به لكل لاعبي العالم".

وأوضح "إنه يأتي قبل موعد المران بساعة، ما تشاهدوه في المباريات هو انعكاس للمجهود غير العادي الذي يبذله في التدريبات".