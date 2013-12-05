خبير: الشبكات الاجتماعية تزيد فاعلية التسويق الإلكترونى

قال المهندس أحمد صبرى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة أكاديمية فنون التسويق الرقمى، إن أدوات التسويق عبر الإنترنت أصبحت توجها عالميا وأحد أهم أساسيات التواصل بين الشركات أصحاب العلامات التجارية وعملائهم.

وأضاف أن نحو ٦٣٪ من الشركات التى تستخدم الشبكات الاجتماعية أكدت أن هذه الأدوات زادت من فاعلية التسويق أكثر من الوسائل الأخرى، مشيرا إلى أن بعض المسوقين اكتسبوا عملاء جددا عبر "تويتر" خلال عام 2012.

وأشار إلى أن الأكاديمية تستهدف التوسع فى نقل الخبرات المشتركة من خلال تنمية العمل بمفهوم التسويق الرقمى لدى مختلف الشركات والهيئات والطلاب والأفراد، وذلك من خلال تطوير الأدوات والتعرف على أحدث التوجهات العالمية، وذلك بحسب بيان للأكاديمية الخميس.

وأضاف أنه من المقرر أن تقوم الأكاديمية فى خطتها المستقبلية بتكثيف حضورها بالسوق الأردنى بعقد دورة تدريبية شهرية، يتراوح عدد حضورها ما بين 20 إلى 25 متدربا على أيدى نخبة مختارة من المتخصصين فى فنون التسويق الرقمى بمختلف اتجاهاته وأدواته من شبكات اجتماعية، وحملات ترويجية عبر المواقع الإلكترونية والهواتف الذكية.

وذكر أن الأكاديمية تعتزم إقامة مؤتمرين على مدار العام للوقوف على أحدث المستجدات ومواكبة المتغيرات العالمية فى هذه الصناعة بحضور عدد من المتحدثين البارزين فى المنطقة العربية والعالم.

وقال إن سوق المملكة الهاشمية الأردنية يعد واحدا من أبرز وأهم أسواق المنطقة العربية الواعدة فى مجال الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت، مثل التجارة الإلكترونية وتعزيز المحتوى العربى وفنون التسويق الرقمى.