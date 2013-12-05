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تنظيم «القاعدة» يتبنى الهجوم على المركز التجاري في كركوك شمال بغداد

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تنظيم «القاعدة» يتبنى الهجوم على المركز التجاري في كركوك شمال بغداد تنظيم «القاعدة» يتبنى الهجوم على المركز التجاري في كركوك شمال بغداد
أصدر تنظيم القاعدة، الخميس، بيانا أعلن فيه مسؤوليته عن الهجوم الذي شنه مسلحون يحمل بعضهم أحزمة ناسفة على مقر أمني ومركز تجاري في مدينة كركوك في شمال العراق، الأربعاء، والذي تخلله احتجاز رهائن ومقتل 16 شخصًا.وجاء في بيان صادر عن تنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» والذي نشرته مواقع تعنى بأخبار الجماعات الجهادية بينها موقع «حنين»، أنه «تم التجهيز لغزوة في عقر دار الكافرين باقتحام مقر مديرية استخبارات كركوك».وأضاف البيان: «بدأت الغزوة باقتحام الأخ الاستشهادي بشاحنته المفخخة ليفتح الطريق لإخوانه من بعده فاقتحم 3 من الانغماسيين مقر المديرية بعد أن ترجلوا من سيارتهم، وبدأوا يقطفون رؤوس الطواغيت بالرشاشات والرمانات اليدوية قرابة الساعتين ثم نفذوا بأحزمتهم الناسفة على القوات المساندة التي حاولت اقتحام المديرية».وشهدت أعمال العنف التي تهز العراق منذ أكثر من 10 أعوام تصعيدا هذه السنة مع أكثر من 6200 قتيل منذ بداية 2013، فيما قتل، الخميس، 4 أشخاص في هجمات متفرقة في الموصل، وقتل أيضا شخص في إطلاق نار في بغداد، بينما عثرت القوات الأمنية على جثتي عنصرين في قوات الصحوة في بغداد أيضا، وفقا لمصدرين في وزارة الداخلية.

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