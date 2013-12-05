لجنة أمنية يمنية: 52 قتيلًا و167 جريحًا حصيلة الهجوم على وزارة الدفاع

أعلنت اللجنة الأمنية العليا في اليمن، مساء الخميس، أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مستشفى «العرضي» بمجمع الدفاع، صباح الخميس، أسفر عن مقتل 52 شخصًا، وإصابة 167 آخرين.

وقالت اللجنة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إنه «في تمام الساعة التاسعة من صباح الخميس قامت مجموعة إرهابية بالهجوم على مستشفى العرضي بمجمع الدفاع وفجرت سيارة مفخخة أمام البوابة، وبعد ذلك قاموا بمهاجمة الأطباء والممرضين».

وأضافت: أسفر هذا العمل الإرهابي عن مقتل 52 شخصًا من الأطباء والممرضين، وكان من بينهم طبيبان ألمان، وطبيبان فيتناميان وممرضتان فلبينيتان، وإحدى الممرضات الهنديات ودكتورة يمنية، بالإضافة إلى القاضي عبدالجليل نعمان وزوجته، وكان بقية من قتلوا من المرضى، والمترددين على المستشفى من المدنيين والعسكريين، إضافة إلى أحد أقرباء الرئيس عبدربه منصور هادي، كما أسفر عن إصابة 167 شخصا منهم 9 أشخاص إصابتهم بالغة.

وحسب البيان، استطاعت وحدات عسكرية نوعية التصدي لهذه المجموعة الإرهابية والقضاء على جميع عناصرها، كما تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الدفاع والداخلية وجهازي الأمن القومي والسياسي للبحث في أسباب وملابسات الحادث والرفع بالنتائج الأمنية العليا بصورة عاجلة.