ورشة عن الموجات فوق الصوتية فى مجال التوليد بمستشفى الجامعة بقنا

أقيمت مساء اليوم بقاعة المؤتمرات بمستشفى قنا الجامعى، ورشة عمل عن استخدامات الموجات فوق الصوتية فى مجال النساء والتوليد وأطفال الأنابيب والإخصاب المساعد، بالتعاون بين قسم النساء والتوليد بكلية طب قنا وشركة نيرهادو للأدوية.

وذلك بمشاركة الدكتورة منى أبو الغار، أستاذ التوليد وأمراض النساء بكلية طب القصر العينى جامعة القاهرة، والدكتور سيد طه، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد هاشم عبد اللاه، رئيس قسم النساء والتوليد، وبحضور لفيف من أطباء المستشفى والمتخصصين.

وتناولت الجلسة الاستخدامات المتعددة للموجات فوق الصوتية فى مجال النساء والتوليد وأطفال الأنابيب والإخصاب المساعد.