ورشة عمل لمناقشة أبحاث الكبد بمصر

يعقد مركز تيودور بلهارس التابع للمركز القومى للبحوث بالتعاون مع المكتب التنسيقى لأمراض الكبد بأوروبا، ورشة عمل جديدة تحت عنوان "الاحتياجات ذات الأولوية والمبادئ التوجيهية المستقبلية، لبحوث الكبد فى مصر"، وذلك لمناقشة آخر الأبحاث العلمية الحديثة حول أمراض الكبد.

ومن المقرر أن يشارك بالورشة وفد من أطباء أوروبا لعرض آخر ما تم التوصل إليه فى الخارج من أبحاث حول الكبد، ومناقشة ما يمكن تقديمه لمريض الكبد المصرى، كما سيتم مناقشة دور المفوضية الأوروبية فى التعاون الدولى.

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن مصر تعد من أكثر دول العالم من حيث الإصابة بأمراض الكبد والتى تنتج عن الإصابة بالفيروسات الكبدية.

جدير بالذكر أن مصر تسجل أعلى معدلات حول العالم فى نسب الإصابة بفيروس سى، والذى تمت مناقشة علاج حديث له مؤخرا فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث من المقرر أن يكون هذا العلاج للجين الرابع المنتشر فى مصر، وتسعى حاليا بعض المنظمات إلى توفير هذا العلاج فى مصر بعد أن يتم إثبات فعاليته فى العالم ويصبح آمن لاستخدامه مع المرضى.

وتعد الفيروسات الكبدية السبب الرئيسى فى الإصابة بتليفات الكبد ومن ثم سرطان الكبد وستناقش تلك الورشة أهم علاجات زراعة الكبد وأحدث طرق العلاج.