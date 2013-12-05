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مشروبات الطاقة تؤدى إلى التوتر العصبى وزيادة ضربات القلب

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مشروبات الطاقة تؤدى إلى التوتر العصبى وزيادة ضربات القلب مشروبات الطاقة تؤدى إلى التوتر العصبى وزيادة ضربات القلب

انتشرت كثير من مشروبات الطاقة فى وتعددت أسماؤها، حيث أصبح العديد من الشباب يلجأون إلى هذا المشروب لمساعدتهم على المذاكرة أو فى الأنشطة والممارسات الرياضية.

ويوضح الدكتور عبد الرحمن محمد عطية أستاذ ورئيس قسم التغذية بكلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان، أن مشروبات الطاقة تؤدى إلى زيادة التوتر العصبى، وزيادة ضربات القلب مع الزيادة باضطرابات النوم، وارتفاع ضغط الدم، لافتا إلى أن الاستعمال المتكرر لهذه المشروبات يكون له مضاعفات كثيرة على صحة الإنسان.

ويضيف "عبد الرحمن"، أن مشروبات الطاقة تكون عبارة عن مادة سكرية كبيرة، فعند تناولها تعطى طاقة كبيرة لمن يتناولونها ويكون نشاطهم فوق العادة نتيجة للطاقة الزائدة التى تؤدى إلى الإصابة بأمراض القلب نتيجة للإجهاد الشديد الناتج عن الطاقة الزائدة.

وينصح الطبيب بتناول المشروبات الطبيعية لأنها أفضل من مشروبات الطاقة وتكون بديلة لهذه المشروبات التى تعمل على أجهزة المخ وتؤثر على صحة الإنسان، وتصيب بكثير من الأمراض العضوية والنفسية نتيجة أن عندما يريد الشخص أن يفرغ هذه الطاقة الزائدة يحتاج أكثر من مجهود يؤثر بالسلب على صحته.

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