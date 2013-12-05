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القشرة التجميلية أحدث علاجات الأسنان

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القشرة التجميلية أحدث علاجات الأسنان القشرة التجميلية أحدث علاجات الأسنان

نسعى جميعا إلى الحصول على ابتسامة جميلة وأسنان نضرة، دون اللجوء إلى العمليات أو أى مجهود، وقد يخشى كثير منا ما يعرف بعملية برد الأسنان المعروفة مؤخرا، فهل يمكن أن نحصل على تلك الابتسامة دون الحاجة إلى البرد أو غيرها من الوسائل المشابهة؟

يوضح لنا الدكتور محمد بهاء استشارى تجميل الأسنان أن عمليات التجميل باتت منتشرة فى الفترة الأخيرة بكثرة نظرا لاهتمام الجميع بالحصول على وجه مشرق وابتسامة براقة، وتختلف الأساليب والطرق للحصول على تلك الابتسامة.

وبعد أن كانت الطريقة المتعارف عليها مؤخرا، وهى عملية برد الأسنان وتركيب أسنان من البورسلين على الأسنان المبرودة هى الطريقة المثلى للحصول على أسنان متألقة دائما، تم اكتشاف وسيلة جديدة وهى ما يعرف بالقشرة التجميلية وهى قشرة مصنوعة من البورسلين، ويتم صبغتها وفقا لمعادلة يحددها طبيب الأسنان، حيث يجب أن يكون لون الأسنان مناسبا لدرجة لون البشرة، ودرجة لون العين، حتى تتسم بالطبيعية التى حباها الله لنا.

ويتم وضع تلك الطبقة على الأسنان مباشرة فهى تشبه عدسات العين فلا يتم إثناء تلك العملية أى عمليات برد للأسنان، ويتم الحصول على الأسنان المطلوبة فى أقل وقت ومجهود ممكن.

وتساعد تلك العملية العديد من الحالات خاصة من يعانون من حالات اعوجاج فى الأسنان ويمكن بسهولة التخلص من تلك العدسات عن طريق زيارة طبيب الأسنان المختص.

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مصر 365