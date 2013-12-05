سفير مصر بروسيا يجتمع مع سفير بيلاروسيا لمناقشة العلاقة الثنائية

اجتمع اليوم سفير بيلاروسيا فى موسكو "إيجور بيترشينكو" مع السفير المصرى فى روسيا "محمد عبد الستار البدرى" فى سفارة روسيا البيضاء بموسكو، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الهامة وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

ونشرت سفارة روسيا البيضاء، فى بيان لها على موقعها الإلكترونى، أن الجانبين أعطا اهتماما خاصا لإمكانيات التعجيل بتنفيذ وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، وناقش الجانبان أيضا الآفاق لبناء الإطار القانونى والتعاون بين البلدين فى إطار المنظمات الدولية، وركزت المناقشات على إمكانيات تبادل الزيارات لتكثيف العلاقات الثنائية.

وقالت السفارة إن العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وبيلاروس بدأت منذ 1 فبراير 1992، وبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين بحلول نهاية عام 2012 إلى 97,07 مليون دولار.