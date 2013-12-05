الرائد يحدد 18 مليون ريال لبيع الجبرين للهلال

حددت إدارة الرائد مبلغ 18 مليون ريال شرطا للاستغناء عن لاعب الوسط عبد العزيز الجبرين وهو ما قد يعرقل انضمامه للهلال السعودي.

ويرغب الهلال في ضم اللاعب لتدعيم مركز محور الارتكاز، ولكن يقف أمامه المقابل المادي المبالغ فيه.

وذكرت صحيفة (الاقتصادية) السعودية أن هناك تفاوض شفهي جرى بين مسؤول هلالي وإدارة الرائد عن إمكانية التنازل عن اللاعب ولكن كان الرد مبلغ 18 مليون ريال من أجل شراء عقده.

وحددت إدارة الرائد المبلغ وفقا لسوق الانتقالات في السعودية والامكانات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب فضلا عن استغلال حاجة الهلال لخدماته.

وكشف مصدر للصحيفة أن المبلغ المطلوب في اللاعب قد يصل إلى 15 مليون ريال حال إصرار الهلال على ضمه.