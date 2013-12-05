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اتصالات مصر تجدد شراكتها مع "العربى" لخمس سنوات

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اتصالات مصر تجدد شراكتها مع "العربى" لخمس سنوات اتصالات مصر تجدد شراكتها مع "العربى" لخمس سنوات

أعلنت كل من شركة اتصالات ومجموعة شركات العربى المتخصصة فى "تصنيع وتسويق المنتجات التكنولوجية والأجهزة الكهربائية والمنزلية" تجديد الشراكة بينهما لمدة خمس سنوات قادمة تبدأ من العام الجارى وتنتهى 2018، وذلك بعدما انتهت فترة الشراكة الأولى التى بلغت 3 سنوات بدأت فى 2010.

وأوضحت الشراكة فى بيان بين المؤسستين، بتقديم شركة اتصالات مصر خطوط اتصال وإنترنت، فضلا عن تركيب وتوفير الحلول المتكاملة لأجهزة التتبع الآلى AVL لأسطول مركبات العربى، بالإضافة لتقديم وتركيب أحدث الأجهزة والخدمات التكنولوجية لمجموعة العربى مثل أجهزة التأمين وكاميرات المراقبة وربطها بوحدات تحكم عن بعد، وهو المجال الذى بدأت شركة اتصالات مصر تتوسع فيه خلال السنوات الأخيرة وتمكنت من تحقيق نجاحات كبيره فيه.

من جهته قال المهندس سعيد الهاملى - الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، "سنعمل على تقديم أحدث خدمات الاتصالات وأنظمة التأمين والمراقبة للشركة، هذا بالإضافة إلى تركيب أجهزة AVL " التتبع الآلى " وتوفير الحلول المتكاملة لمتابعة والتحكم فى أسطول سيارات المجموعة عن بعد، وهى التقنية التى من شأنها توفير أموال كثيرة على الشركات والحد من السرقات، مشيرا إلى أن اتصالات مصر وفقا للشراكة الحالية تقوم بتوفير خدمات الاتصال والإنترنت للموظفين بالشركة.

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