وفد الدبلوماسية الشعبية يواصل لقاءاته في الصين لدفع التعاون بين البلدين

أكد المستشار أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال ورئيس وفد القوى السياسية المصرية ، الذي يزور الصين حاليا ، أهمية دعم وتطوير علاقات التعاون المشترك بين مصر والصين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين ويحقق المنافع المتبادلة بين البلدين الصديقين الذي تربطهما علاقات تاريخية طويلة وممتدة .

وقال الفضالي ، خلال الزيارة التي قام بها الوفد الشعبي المصري لوكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا) اليوم ” إن التعاون المرتقب بين الصين التي تعد دولة كبرى، ومصر الدولة الإقليمية الرائدة في منطقتها، من شأنه أن يؤدى إلى تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط بأكملها ، معربا عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة عودة السياحة الصينية إلى مصر وأن يتم دعوة المستثمرين الصينيين لاستثمار أموالهم في مصر .

وأشار إلى أن هناك 22 دولة في العالم والتي كان قد سبق أن قررت وقف رحلاتها السياحية إلى مصر، قد قررت مؤخرا إعادة سياحها لزيارة مصر ، ورفعت قرار حظر السفر إلى المناطق السياحية المصرية بعد حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد ، معربا عن أمله أن تستفيد مصر من الخبرات الصينية في مجالات عديدة ومنها إعادة تأهيل الخريجين والقضاء على شبح البطالة وإدخال الصناعات المتطورة التي تحتاجها مصر.

من جانبه ، أكد محمد العرابي وزير الخارجية السابق أن مصر تسير بخطوات جادة نحو دعم الديمقراطية وتنفيذ خارطة الطريق، حيث أنه تم مؤخرا الانتهاء من إعداد مسودة الدستور الجديد للبلاد بتوافق وطني كبير وأنه ينتظر أن يتم الاستفتاء عليه قريبا ما يحقق جزء من طموحات الشعب المصري عقب ثورة 30 يونيو، استمرارا في تنفيذ خارطة الطريق وتحقيقا للاستقرار الاجتماعي المنشود .

وأشار إلى أن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية نبيل فهمي لبكين يوم 14 ديسمبر الجاري تأتي في إطار توجهات السياسة الخارجية المصرية بعد 30 يونيو لإقامة علاقات متوازنة مع مختلف دول العالم من موقع الندية والتعاون والمصالح المشتركة ، موضحا أن الشعب المصري يتوقع من زيارة وزير الخارجية للصين أن تسفر عن نتائج تتناسب مع حجم العلاقات بين البلدين وعلاقاتهما التاريخية المتنامية في كافة المجالات .

بدوره ، قال اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجي إن تنظيم الإخوان فى مصر حاول بعد ثورة 30 يونيو العمل على التخطيط وتنفيذ أعمال عنف وتنظيم تظاهرات غير سلمية ضد المواطنين في الشارع المصري بهدف إرسال رسالة إلى دول العالم بأنه تنظيم ما زال موجودا في الشارع ، وذلك على خلاف الواقع الذي يؤكد أن المجتمع المصري لفظهم وكشف حقيقتهم الإجرامية العنيفة .

وأضاف أن تنظيم الإخوان يحاولون أيضا بممارساتهم وأعمال العنف والإرهاب المستمرة الظهور أمام العالم بأن الأوضاع في مصر ليست مستقرة وتحتاج إلى وقت أطول حتى تعود الأمور إلى طبيعتها .. موضحا أن الواقع الحالي يؤكد أن مصر في طريقها إلى عودة الاستقرار والأمن في كافة ربوع البلاد ، وأن مصر دولة وشعبا قررا مجابهة ومواجهة هذه الأعمال العنيفة والإجرامية الإرهابية من قبل تنظيم الإخوان بقوة القانون حتى يعود الاستقرار الكامل في أقرب وقت ممكن .

وأوضح أن عودة الاستقرار كاملا سيتم من خلال بسط الدولة والحكومة سيطرتها وقبضتها الأمنية وبقوة القانون على مقاليد الأمور داخل الدولة المصرية .. مؤكدا أن مصر خلال النصف الثاني من العام المقبل سوف تشهد ثمار الاستقرار التام وذلك في أعقاب الانتهاء من اختيار برلمان ورئيس جديدين للبلاد ؛ مما يدفع البلاد إلى حالة الهدوء ويؤدى إلى تدفق الاستثمارات الخارجية وأحداث التنمية الاقتصادية .

ودعا اللواء سامح سيف اليزل الجانب الصيني إلى ضخ استثماراتهم في مصر وإقامة مشروعات اقتصادية مشتركة كبرى والاستفادة من الخبرات الصينية في عدة مجالات، إضافة إلى إعادة التدفقات السياحية الصينية إلى مصر على غرار دول العالم التي رفعت حظر السفر إلى مصر بعدما شهدت واطمأنت إلى أن الأوضاع في طريقها إلى الاستقرار التام .

أ ش أ