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التحقيق مع مدير حديقة الحيوان في حادث الزرافة

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التحقيق مع مدير حديقة الحيوان في حادث الزرافة التحقيق مع مدير حديقة الحيوان في حادث الزرافة


> أمر لدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتحويل مدير حديقة الحيوان بالجيزة والمسؤولين عن حادث نفوق الزرافة للتحقيق العاجل والفوري، وذلك ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها للتحقيق حول التقصير في إنقاذ الزرافة.

فيما أصدر أبو حديد قرارا بتعيين الطبيب البيطري الدكتور نبيل محمود صدقى مشرفا فنيا على حديقة الحيوان بالجيزة وحدائق الحيوان الإقليمية، بناء على مذكرة كان قد تقدم بها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وذلك للاستفادة من خبرته في هذا المجال، بالإضافة إلى تكليفه بتقديم رؤية قابلة للتنفيذ لتطوير حدائق الحيوان خلال خمسة عشر يوما- كما أكد بيان وزيرة الزراعة-.

ووجه الوزير بضرورة الانتهاء العاجل من تطوير قطاع السياحة الزراعية في ، ومن المقرر أن يتم طرح حدائق الحيوان للتطوير بالتعاون مع القطاع الخاص.

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