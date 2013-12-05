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"شباب بتحب مصر" تشارك غداً بمهرجان السياحة والتسوق ببورسعيد

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"شباب بتحب مصر" تشارك غداً بمهرجان السياحة والتسوق ببورسعيد "شباب بتحب مصر" تشارك غداً بمهرجان السياحة والتسوق ببورسعيد

تشارك "مؤسسة شباب بتحب " غداً الجمعة فى مهرجان السياحة والتسوق المقام فى محافظة بورسعيد، وذلك بالتنسيق مع شباب بورسعيد ومجموعة من التجار وبعض القوى السياسية بالمحافظة.

وصرح أحمد فتحى، رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر، أن المؤسسة تشارك فى هذا المهرجان رغبتةً منها فى دعم وتنشيط السياحة الداخلية، كذلك المساهمة فى رفع جزء من الركود الذى تعانى منها المدينة الباسلة على مدار السنوات الأخيرة.

وأضاف "فتحى" أنه قام، بالتنسيق مع مجموعة من شباب بورسعيد، وبعض التجار وبعض القوى السياسية، والذين تحدثوا عن المهرجان، بأن معظم محلات الملابس والمأكولات والمشروبات والفنادق والقرى السياسية ستقدم تخفيضات للمشاركين فى هذا المهرجان تتراوح ما بين ٣٠%- ٧٠% على المشتريات.

وأكد "فتحى" أنه حريص تمام الحرص على دمج أبناء القارة الأفريقية المقيمين فى مصر داخل المجتمع المصرى، لذلك قام بدعوة مجموعة من أبناء الجاليات المطلة على حوض نهر النيل المقيمين فى القاهرة والدارسين فى جامعة الأزهر.

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مصر 365

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