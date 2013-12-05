شعلان: اتهام اللجنة العلمية لوضع ضوابط ترشيح القيادات كلام قاصر

قال الدكتور أشرف شعلان، القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث، أحد أعضاء اللجنة العلمية المكلفة باقتراح ضوابط الترشح للمناصب القيادية البحثية، إن اللجنة تواصل اجتماعاتها لاقتراح بنود ترشح القيادات للمناصب الشاغرة.

وأضاف الدكتور "شعلان" لـ"اليوم السابع" أن المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد البحثية هو الذى سيقر هذه البنود والضوابط، وأن عمل اللجنة وما تنتهى إليه ليس أمرا ملزما ولا نهائيا لأن المجلس الأعلى هو الذى سيقرر فى النهاية صيغة هذه البنود.

وحول ما يردده البعض من أن بعض أعضاء اللجنة من أصحاب المصلحة، حيث سيضعون ضوابط لترشحهم بعد ذلك، نفى الدكتور "شعلان" ذلك مؤكدا أنه فى اللجنة بصفته رئيس المركز وأنه ليس من المنطقى أن يتم تجاهل تمثيل المركز، وأشار "شعلان" إلى أن باب الترشح لم يفتح، ووصف اتهامات البعض من تضارب المصالح داخل اللجنة بأنه كلام قاصر.