حملة لاتحاد صيدلة القاهرة لتحطيم رقم جينيس للكشف المبكر لمرض السكر

قرر اتحاد طلاب الصيدلة بجامعة القاهرة إطلاق حملة قومية برعاية المعهد القومى للسكر، ومستشفى الأندلسية وشركة سانوفى المشاركة فى موسوعة جينيس العالمية، لكسر الرقم المسجل عالميا لعدد الأشخاص الذين يتم الكشف المبكر عن إصابتهم بالسكر فى يوم واحد "24 ساعة" طبقا لشروط الموسوعة، والرقم العالمى المحقق عام ٢٠١٢ كان 6562 فى الهند، والتحدى هو الكشف على ٧ آلاف مواطن فى يوم واحد خلال الحملة القومية، التى يدعو لها الاتحاد.

وقال الاتحاد "اتحكم فى السكر قبل ما يتحكم فيك"، لتحطيم الرقم العالمى بالموسوعة، حيث يشترك عدة جهات مسئولة لدعم المشروع بكل الإمكانيات المتاحة من أطباء وتمريض وأجهزة قياس السكر، وغير ذلك من التنظيم الضخم لإنجاح الفكرة، وتحدد إطلاق فعاليات الحملة القومية لقياس السكر غدا الجمعة، داخل مول العرب بمدينة ٦ أكتوبر.