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صورة – نيمار يدخن!

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صورة – نيمار يدخن! صورة – نيمار يدخن!

نشرت صحيفة (جازيتا ديللو سبورت) الإيطالية صورة لنيمار نجم برشلونة أثناء تدخينه، وتداولتها وسائل الإعلام الإسبانية.

وعلقت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية على الصورة، أن مسؤولي فريق برشلونة قد يخرجون ويؤكدوا أن الصورة لـ"دوبلير" نيمار، أو أنها مفبركة.

وقال إدواردو موسى مدير أعمال اللاعب إنه سيقومون بمقاضاة الصحيفة الإيطالية بعد نشرها صورة نيمار.

وحتى الآن لم يخرج أي توضيح من اللاعب أو نادي برشلونة.

يذكر أن الكثير من نجوم العالم قد ألتقط لها عددا من الصور أثناء قيامهم بالتدخين وأبرزهم زين الدين زيدان وجاك ويلشاير وماريو بالوتيلي.

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