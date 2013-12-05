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رونالدينيو: بيب لم يطردني من برشلونة.. بالعكس

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رونالدينيو: بيب لم يطردني من برشلونة.. بالعكس رونالدينيو: بيب لم يطردني من برشلونة.. بالعكس

نفى رونالدينيو نجم برشلونة السابق القصة التي تقول إنه رحل عن النادي بقرار من المدير الفني للبلوجرانا وقتها بيب جوارديولا.

القصة تقول إن جوارديولا رغب في إعادة الانضباط لبرشلونة بعد موسم أخير فاشل تحت قيادة فرانك ريكارد، فقرر بيع رونالدينيو إلى ميلان وديكو انتقل لتشيلسي ثم تلاهما إيتو لإنتر ميلان.

وقال رونالدينيو عن تلك القصة: "ليست صحيحة بالمرة.. بيب كان يريد أن أستمر مع برشلونة".

وتابع النجم البرازيلي الممتع "قبل أن يأتي بيب إلى برشلونة كنت قد حسمت أمري باتخاذ تجربة جديدة".

وأضاف "بيب كان صديقي لأني كنت صديقا جيدا لأخيه بيري".

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