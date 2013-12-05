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اليمن تشن غارات جوية على تجمعات لعناصر إرهابية جنوب البلاد

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اليمن تشن غارات جوية على تجمعات لعناصر إرهابية جنوب البلاد اليمن تشن غارات جوية على تجمعات لعناصر إرهابية جنوب البلاد

شن الطيران الحربى اليمنى غارات جوية، على مناطق تتواجد بها تجمعات العناصر المسلحة والإرهابيين المرتبطين بتنظيم القاعدة، وذلك فى منطقة الخالية بمديرية المحفد محافظة أبين جنوب اليمن.

وقال مصدر عسكرى يمنى، فى تصريح اليوم، إن طلعات الطيران الحربى التى تم تنفيذها استهدفت مناطق وتجمعات لعناصر إرهابية، وهو أول رد فعل على العناصر المسلحة والإرهابيين المرتبطين بتنظيم القاعدة بعد الهجوم الإرهابى على مجمع وزارة الدفاع اليمنية، خاصة بعد تأكيد معلومات استخباراتية عن تحركات فى شكل موجات غير منتظمة متتابعة للعناصر المسلحة والإرهابيين المرتبطين بتنظيم القاعدة، فى إطار تكتيك تسلل العشرات من عناصر "القاعدة" من وإلى محافظات أبين وشبوة وحضرموت إلى صنعاء.

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