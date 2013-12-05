البيت الأبيض يتوقع أن تجرى ليبيا تحقيقًا فى مقتل أمريكى فى بنغازى

قال البيت الأبيض اليوم الخميس، إنه على الحكومة الليبية إجراء تحقيق مستفيض فى مقتل أمريكى فى بنغازى بشرق البلاد، وذلك عندما قتل مدرس كيمياء أمريكى يعمل فى مدرسة دولية فى بنغازى رميًا بالرصاص فى نفس المدينة التى قتل فيها مسلحون السفير الأمريكى لدى ليبيا وثلاثة أمريكيين آخرين فى سبتمبر 2012.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض جاى كارنى مقتل أمريكى فى بنغازى وقدم تعازيه لأسرة الضحية وقال إن أحدًا لم يعلن مسئوليته عن الحادث.

وأضاف كارنى "نتطلع إلى أن تجرى الحكومة الليبية تحقيقًا مستفيضًا فى عملية القتل" مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية على اتصال بأسرة الضحية.