مصادر: “مرسي” ممنوع من الزيارة شهر كامل

كشف مصدر امنى بمصلحة السجون، عن سر منع ادارة سجن برج العرب لمحامى مرسى من زيارته، مؤكداً ان الرئيس المعزول ممنوع من الزيارة، بسبب قيامه بإرسال العديد من الرسائل الى انصاره، فى زيارته الاخيرة عبر محامية، وهو ممنوع منعاً باتاً طبقاً للوائح السجن.

واشار المصدر، ان لوائح السجن تطبق على النزلاء الذين يخالفون التعليمات التى تملى عليهم فور عبورهم بوابات السجن، وتبدأ العقوبات بالمنع من الزيارة، واحياناً تحرير محاضر ضد النزيل، فى حالة وجود اى شيىء ممنوع معه، مثل الهاتف المحمول او المخدرات، ويتم وقتها احالته الى النيابة المختصة للتحقيق.

وأكد المصدر انه لا صحة تماماً لنقل المعزول الى جهة امنية اخرى، او موته حسبما اطلق بعض انصاره شائعة بذلك، مشيراً ان مرسى ممنوع عنه الزيارة منذ اخر لقاء له لمحامية لمدة شهر، وانه قريباً سوف تنتهى المدة المقررة ضد ويلتقى بمحاميه، مؤكداً عدم وجود اى مخاطر امنية، حسب ما اشارت به العديد من المواقع الاخبارية.