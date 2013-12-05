أخبار عاجلة

8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مصادر: “مرسي” ممنوع من الزيارة شهر كامل

Google+ Print
مصادر: “مرسي” ممنوع من الزيارة شهر كامل مصادر: “مرسي” ممنوع من الزيارة شهر كامل

مرسي

كشف مصدر امنى بمصلحة السجون، عن سر منع ادارة سجن برج العرب لمحامى مرسى من زيارته، مؤكداً ان الرئيس المعزول ممنوع من الزيارة، بسبب قيامه بإرسال العديد من الرسائل الى انصاره، فى زيارته الاخيرة عبر محامية، وهو ممنوع منعاً باتاً طبقاً للوائح السجن.

واشار المصدر، ان لوائح السجن تطبق على النزلاء الذين يخالفون التعليمات التى تملى عليهم فور عبورهم بوابات السجن، وتبدأ العقوبات بالمنع من الزيارة، واحياناً تحرير محاضر ضد النزيل، فى حالة وجود اى شيىء ممنوع معه، مثل الهاتف المحمول او المخدرات، ويتم وقتها احالته الى النيابة المختصة للتحقيق.

وأكد المصدر انه لا صحة تماماً لنقل المعزول الى جهة امنية اخرى، او موته حسبما اطلق بعض انصاره شائعة بذلك، مشيراً ان مرسى ممنوع عنه الزيارة منذ اخر لقاء له لمحامية لمدة شهر، وانه قريباً سوف تنتهى المدة المقررة ضد ويلتقى بمحاميه، مؤكداً عدم وجود اى مخاطر امنية، حسب ما اشارت به العديد من المواقع الاخبارية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا