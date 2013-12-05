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بالصور: Kate Middleton في نزهة مع الأمير George

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بالصور: Kate Middleton في نزهة مع الأمير George بالصور: Kate Middleton في نزهة مع الأمير George

رصدت عدسات الكاميرات Kate Middleton وهي تجرّ عربة ابنها، الأمير George، كأيّ أم عادية، خلال نزهة في حديقة كينغستون.
Kate ارتدت ثياباً رياضية، مع قبعة على رأسها، وبدت مشرقة وسعيدة، تتمتع بالهواء النقي، وتجرّ ابنها ملك بريطانيا المستقبليّ في الحديقة الخلفية للقصر، وقد رافقهما في النزهة كلب الأمير William "Lupo"، حسب ما ذكر موقع "popsugar".
ورغم أن Kate Middleton تقوم بواجباتها الكاملة، بحكم موقعها في القصر الملكي، من حفلات واستقبالات رسمية وغيرها، إلا أنها تكون أمّاً عادية لطفل لم يتجاوز الأشهر، عندما يتعلق الأمر بابنها.

 

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