أخبار عاجلة

8 الصبح - النادي الأهلي يؤجل تسويق "كوليبالي" عقب تألقه ويتراجع عن بيعه مؤقتا -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - وزارة الإسكان ترد على أهالى منطقة مثلث ماسبيرو وتؤكد "المنطقة ستكون فنادق وأماكن فاخرة" -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات -
ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

100 فيلم عربي في مهرجان دبي السينمائي الذي ينطلق غداً

Google+ Print
100 فيلم عربي في مهرجان دبي السينمائي الذي ينطلق غداً 100 فيلم عربي في مهرجان دبي السينمائي الذي ينطلق غداً

تتوجه أنظار العالم إلى مهرجان دبي السينمائي الذي سيُفتتح مساء غد الجمعة، في دورته العاشرة، فيُعرض خلاله 174 فيلماً، تمثل 57 دولة، وتقدَّم بـِ 43 لغة.
وقد أصدر القائمون على مهرجان دبي السينمائي الدولي لائحة تضمّ أهم 100 فيلم عربي، ساهم في إعدادها 475 سينمائياً ومثقفاً عربياً، وتصدّرها فيلم "المومياء" المصري لمخرجه شادي عبد السلام.
وتبوأت المركز الأول بعدد الأفلام الوارد ذكرها في اللائحة، وذلك بـ 44 فيلماً، علاوة على حضورها، من خلال المشاركة في إنتاج فيلمين آخرين في القائمة المشار إليها، هما: اللبناني "هلأ لوين"، والعراقي "ابن بابل".
واختار منظمو المهرجان أن يكون الافتتاح بالفيلم الفلسطيني"عمر"، للمخرج هاني أبو أسعد؛ وذلك تقديراً منهم للسينما العربيّة، وترسيخاً
لرغبة القائمين على المهرجان في أن يكون المهرجان الأهمّ للسينما العربية، في ظلِّ غياب مهرجانَيْ القاهرة ودمشق هذا العام، بسبب ما تشهده الدولتان من أحداث سياسية وأمنية صعبة.
وقد اختير فيلم "American Hustle" للمخرجDavid O. Russell ليُعرض في ختام الدورة العاشرة، مساء 14 كانون الأول، وهو من بطولة Jennifer Lawrence وBradley Cooper وAmy Adams وChristian Bale وآخرين.
يذكر أن المهرجان استقبل على مدى السنوات الماضية المئات من صنَّاع السينما عبر العالم، من بينهم نجوم عالميون، فيما يسعى المنظمون لأن تكون الدورة العاشرة "درة التاج لعشر سنوات من العمل الدؤوب".

 

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر