دراما وكوميديا ورومنسية جديد الصالات العربية

أربعة أفلام تم إطلاقها في الصالات العربية هذا الأسبوع. فيما يلي لمحة سريعة عنها.

The Best Man Holiday

يعود المخرج Malcom D. Lee مع فيلم يمزج بين الكوميديا والدراما والرومنسية عنوانه The Best Man Holiday، وهو الجزء الثاني لفيلم The Best Man كان أخرجه وأنتجه في العام 1999. يشارك في بطولة الفيلم معظم الممثلين الذين شاركوا في الجزء الأول منه وأذكر منهم Monica Calhoun و Morris Chestnut و Terrence Howard و Regina Hall . الفكرة الأساسية للفيلم هي إلقاء الضوء على ما أصبح عليه شخصيات الجزء الأول بعد مرور 14 عاماً، حيث ستخلط الأوراق فيما بينهم مجدداً لتعيدنا الى الماضي وأسراره الدفينة. The Best Man Holiday يعرض في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والعراق وقطر وسلطنة عمان ومصر ولبنان.

Oldboy

Oldboy هو نسخة جديدة لفيلم كوري جنوبي من إنتاج عام 2003 وإخراج Chan-wook Park، قرر المخرج Spike Lee إنتاج نسخة جديدة منه واختار لبطولتها كل من Josh Brolin و Elizabeth Olsen و Sharlto Copley و Samuel L. Jackson. الفيلم من نوع التشويق والأكشن محوره رجل يدعى Joe Doucett يعمل في الإعلانات، يتم خطفه من قبل شخص مجهول الهوية ويوضع في غرفة مظلمة لا يوجد فيها سوى جهاز تلفزيون يكتشف من خلاله Joe بأن الخاطف قتل زوجته وإبنته. بعد مرور عشرين عاماً، يطلق سراح Joe فجأة فيبدأ بعملية البحث عن ساجنه وقاتل عائلته. من هو هذا الرجل الغامض؟ وهل سيتمكن Joe من الإنتقام منه؟ Oldboy يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان والعراق وقطر والأردن.

Enough Said

هذا هو الفيلم ما قبل الأخير للممثل الراحل James Gandolfini والذي يشارك أيضاً في بطولته Julia Louis-Dreyfus و Catherine Keener ومن إخراج Nicole Holofcener. Eva هي امرأة مطلّقة بدأت مواعدة رجل مطلّق أيضاً يدعى Albert وكلاهما لديهما بنت مراهقة من زواجهما السابق. في إحدى الحفلات ستتعرّف Eva على الشاعرة Marianne التي تصبح في الأشهر المقبلة صديقتها. ولكن كيف ستتصرّف Eva عندما تعلم أن Marianne هي طليقة صديقها الجديد Albert؟ Enough Said يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة.

Bébé

بعد أن شاهده في لبنان أكثر من 45 ألف شخصاَ في 10 أيام من بدء عرضه، ينطلق فيلم Bébé هذا الأسبوع في الصالات العربية. الفيلم من إخراج ايلي ف.حبيب والسيناريو لزوجته كلود صليبا حبيب. البطولة للممثلين ماغي بو غصن ويوسف الخال إضافة لمجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين. تدور قصة الفيلم حول امرأة تدعى "بديعة" تفكيرها شبيه بتفكير فتاة في الثامنة من عمرها، تعطيها جدّتها حقيبة بداخلها مليون دولار كي تشتري جهاز عرسها من جهة وكي لا يقع المال في يد شقيقها من جهة أخرى. "بديعة" التي لا تعرف قيمة المال ستشتري بوظة بآلاف الدولارات!!! تلتقي بعدها بالمحامي "زياد" المطلّق والذي يعاني من مشاكل عائلية خاصة مع إبنه. فماذا سينتج عن هذا اللقاء وهل ستكون نهاية الفيلم كالقصص الخرافية الخيالية؟!؟ Bébé يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر ولبنان.