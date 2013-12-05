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السياحة: زيادة السياح 185% في أكتوبر الماضي

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السياحة: زيادة السياح 185% في أكتوبر الماضي السياحة: زيادة السياح 185% في أكتوبر الماضي

عكس التحليل الإحصائي الشهري المتضمن للمدلولات الرقمية للحركة السياحية الوافدة والليالي السياحية ومعدلات الإقامة في ، مؤشرات إيجابية عن زيادة الحركة السياحية بشكل ملحوظ خلال شهر أكتوبر الماضي.

وذكر بيان لوزارة السياحة اليوم الخميس أن المؤشر العام أوضح أن نسبة الزيادة في أعداد السائحين في شهر أكتوبر الماضي قد بلغت 185% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، حيث ارتفع العدد من301 ألف سائح إلى 559 ألف سائح.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد السائحين الوافدين من السوق الأوروبية بنسبة زيادة قدرها 241% مقارنة بالشهر السابق حيث ارتفع العدد من 153 ألف سائح في سبتمبر إلى 369 ألف سائح في أكتوبر، موضحا أن أهم الدول بالسوق الأوروبي وفقا لترتيبها روسيا (بنسبة زيادة 544%، أوكرانيا (286%)، ألمانيا (227%)، إيطاليا (183%)، فرنسا (179%)، المملكة المتحدة (120%).

ولفت التقرير إلى أن نسبة الحركة الوافدة من السوق العربية ارتفعت لتصل 121% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي حيث ارتفع عدد السائحين العرب خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 120 ألف سائح، وقد كانت أهم الدول الأردن (بنسبة زيادة 183%) والسعودية (151 %) ،كما تجدر الإشارة إلى ارتفاع معدلات الإقامة ليكون 7 ليالي مقابل 6,3 ليلة في سبتمبر.

ومن جانبه أكد وزير السياحة هشام زعزوع على أن هذه المؤشرات تعكس بدونشك نجاح الإستراتيجية التي تنتهجها الوزارة للعمل على زيادة الحركة الوافدة حتى يتسنى وصولها إلى معدلاتها الطبيعية بل وتجاوز هذه المعدلات.

أ ش أ

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