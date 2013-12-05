النائب العام يحيل المتهمين بقتل “أبو دومة” ضابط الإسماعيلية للجنايات

قرر النائب العام المستشار هشام بركات إحالة المتهمين بقتل ضابط مباحث الإسماعيلية أحمد رضوان عبد الجواد أبو دومة للمحاكمة الجنائية، أثناء قيامه بفحص أحد البلاغات التي تلقها قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.

تعود وقائع الحادث إلي أنه بتاريخ 21 نوفمبر الماضي بدائرة قسم ثالث محافظة الإسماعيلية، انتقل الضابط المجني عليه لفحص أحد البلاغات التي تلقتها مباحث القسم، ومناقشة أحد الضحايا في حادث شروع في قتل، وحال عودته اشتبه في دراجة بخارية فاستوقف قائدها للتحقيق في هويته وتراخيص دراجته، إلا أن الضابط فوجئ بسيارة تقل أربعة متهمين ودراجة بخارية يستقلها ثلاثة آخرون يقتربون منه، وأشهروا أسلحتهم النارية لقتل قائد الدراجة البخارية الأولي الذي استوقفه الضابط، وذلك بسبب خصومة ثأرية بينهم، وعند محاولة الضابط الدفاع عنه ومنعهم من ارتكاب جريمتهم قام أحد الجناة بإطلاق النار عليه فأصابه في فخذه ثم أطلق عليه آخر طلقة أصابته في صدره أودت بحياته.

وقام المتهمون بسرقة السلاح الميري المملوك للضابط المجني عليه بعد وفاته، كما أطلقوا النيران علي المجني عليه الثاني مالك الدراجة البخارية أثناء محاولته الهرب وشرعوا في قتله إلا أنه تمكن من الفرار.

وبمباشرة النيابة العامة التحقيق مع المتهمين، اعترفوا تفصيلياً بارتكاب تلك الجرائم، وقاموا بتمثيلها بالمعاينة التصويرية التي أجراها فريق التحقيق، إضافة إلي أقوال الشهود من أفراد القوة المرافقة للضابط أحمد أبو دومة، وأقوال المجني عليه الثاني، وضبط الأسلحة المستخدمة في الحادث، والسلاح الميري المسروق من المجني عليه الأول، أسندت النيابة إليهم تهم القتل العمد، والشروع في القتل، والسرقة بالإكراه، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.